Schock bei Probenstart: Schauspielerin Daniela Ziegler hat sich das Bein gebrochen

Na, das kann ja heiter werden. Schauspielerin Daniela Ziegler (77) muss gerade auf Krücken durch das Leben humpeln - und das gerade jetzt, kurz vor der Premiere von "Harold und Maude" in der Komödie am Kai.

Daniela Ziegler mit Krücke und Gips

Aufgrund der Proben befindet sich Ziegler im Moment in Wien und brach sich durch ein Missgeschick das Bein, zeigt sich aber kämpferisch. “Was ist schon ein gebrochenes Bein gegen gebrochene Herzen", sagt sie und verspricht, ihre Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich zu lassen.