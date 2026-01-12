Schock bei Probenstart: Schauspielerin Daniela Ziegler hat sich das Bein gebrochen
Die Schauspielerin bereitet sich im Moment für die Premiere von "Harold und Maude" vor.
Na, das kann ja heiter werden. Schauspielerin Daniela Ziegler (77) muss gerade auf Krücken durch das Leben humpeln - und das gerade jetzt, kurz vor der Premiere von "Harold und Maude" in der Komödie am Kai.
Aufgrund der Proben befindet sich Ziegler im Moment in Wien und brach sich durch ein Missgeschick das Bein, zeigt sich aber kämpferisch. “Was ist schon ein gebrochenes Bein gegen gebrochene Herzen", sagt sie und verspricht, ihre Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich zu lassen.
Bei der Premiere am 10. Februar möchte sie auf jeden Fall als "Maude" auf der Bühne stehen - wenn es sein muss, dann auch mit Krücken.
