"Dancing Star" bei WM: So lief Catharina Maleks Profi-Comeback
Man kennt Catherina Malek aus der ORF-Show "Dancing Stars". Geduldig brachte sie dort schon drei Mal ihren prominenten Schützlingen die Tanzschritte bei.
Mit sechs Jahren tanzte sie ihr erstes Turnier, mit ihrem Ehemann Vaclav Malek wurde sie erstmals 2014 Wiener Landesmeister und trat mit ihm auch bei diversen Welt- und Europameisterschaften an.
Jetzt legten die beiden nach sechs Jahren Pause ein beeindruckendes Comeback aufs Tanzparkett. Und das mit nur sieben Wochen Vorbereitungszeit.
Bei der Showdance-Weltmeisterschaft in der Porchester Hall in London ertanzte sich das österreichische Paar mit einer Kür zu "Bohemian Rhapsody" die Bronzemedaille. Es verpasste Silber nur hauchdünn um 0,225 Punkte.
"Wir sind mit sehr viel Spaß an die Sache herangegangen, haben uns so wenig Druck wie möglich gemacht und konnten unsere Kür perfekt abliefern. Genauso wünscht man es sich bei so einer wichtigen Meisterschaft", so Catharina Malek dazu.
"Wir sind sehr stolz auf unsere Leistung", sagt Vaclav Malek.
