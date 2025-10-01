"Dancing Star" bei WM: So lief Catharina Maleks Profi-Comeback

Man kennt Catherina Malek aus der ORF-Show "Dancing Stars". Geduldig brachte sie dort schon drei Mal ihren prominenten Schützlingen die Tanzschritte bei. Mit sechs Jahren tanzte sie ihr erstes Turnier, mit ihrem Ehemann Vaclav Malek wurde sie erstmals 2014 Wiener Landesmeister und trat mit ihm auch bei diversen Welt- und Europameisterschaften an.

Jetzt legten die beiden nach sechs Jahren Pause ein beeindruckendes Comeback aufs Tanzparkett. Und das mit nur sieben Wochen Vorbereitungszeit. Bei der Showdance-Weltmeisterschaft in der Porchester Hall in London ertanzte sich das österreichische Paar mit einer Kür zu "Bohemian Rhapsody" die Bronzemedaille. Es verpasste Silber nur hauchdünn um 0,225 Punkte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Catharina und Vaclav Malek