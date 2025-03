"Dancing Stars"-Kandidatin Simone Lugner und ihr Kampf gegen die Stiftung

Und da spricht sie auch darüber, wie sehr ihr derzeit das Leben schwer gemacht wird. Und zwar auch damit, was sie in der lugnerischen Villa, die sie derzeit bewohnt (sie hat lebenslanges Wohnrecht), darf und was eben nicht.

Heute, Freitag, muss sich Simone Lugner wieder im ORF-Ballroom beweisen. Am kommenden Sonntag ist sie in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" zu hören.

"Richard hatte Haustiere und Partnerinnen in diesem Haus. Die Stiftung versucht mir aber Dinge zu verbieten, die Richard nicht verboten waren. Ich darf eigentlich keine Haustiere haben. Und darf auch nur alleine hier wohnen, selbst meine Schwester dürfte nicht einziehen. Das hat mir der Stiftungsanwalt mitgeteilt, und mein Anwalt hat dann darauf geantwortet, dass das so nicht funktioniert."

Auch spricht sie darüber, warum sie sich in all den Jahren so eine Mauer um sich aufgebaut hat. "Wahrscheinlich hat das in der Kindheit begonnen. Meine jüngere Schwester und ich waren viel allein, Papa war arbeiten, damit er uns ein schönes Leben bieten kann. Er war Busfahrer bei den Wiener Linien, später hat er Zeitungen ausgeliefert", erzählt sie.