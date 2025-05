Paulus Bohl will im "Dancing Stars"-Finale seine Wiederauferstehung feiern

"Mafia Epos, Massenschlägerei, Gangster Benji und das ganze nicht unsexy… besser wird's nicht", teasert Bohl schon einmal selbst auf Instagram seinen Showtanz an.

"Es ist quasi die Fortsetzung von unserem 'Family & Friends'-Tanz." Wenn man sich kurz zurückerinnert, lag Bohl da aber am Ende tot am Boden. "Vielleicht nicht ganz, vielleicht gibt es eine Wiederauferstehung oder ich liege einfach die ganze Zeit am Boden und hab nix zu tun, das wäre sehr praktisch", scherzte er.