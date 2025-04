"Dancing Stars": Anna Strigl über ihre größte Lebenskrise und Therapie

Mittlerweile versteht sie sich mit ihren Eltern aber besser als zuvor und tanzt sogar mit ihrer Mama bei der "Family & Friends"-Show bei "Dancing Stars" am Freitag.

Eine weitere Krise hatte Anna Strigl nach ihrer Teilnahme bei der Netflix-Show "Too Hot Too Handle". "Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das zu sagen hat jetzt auch zwei Jahre gedauert, weil es für mich mit sehr schmerzhaften Erfahrungen verbunden ist. Es ist pervers, wie sehr sich da auf den Körper fokussiert wird."

Nach dem Format begab sie sich auch in Therapie, was für sie eine außerordentlich positive Erfahrung war. "Ich hatte einen Ort, wo ich all meine Gedanken niederlassen konnte. Manche von uns haben super Freundschaften, wo man das auch kann, aber ein Therapeut hat einfach eine Ausbildung und kann noch besser zuhören und ist noch einmal unvoreingenommener. Das war für mich das Heilsamste an dem Ganzen, einen sicheren Ort zu haben. Und auch eine Routine zu haben, wenn ich eine Woche habe, wo ziemlich viel passiert. Ich weiß dann, am Freitag gehe ich zur Therapie, da kann ich alles erzählen. Und man hat nicht das Gefühl, man muss alleine damit zurechtkommen."