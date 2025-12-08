Austropromis

Conan O'Brien-Sidekick Jordan Schlansky bekam Besuch aus Österreich

Drei Personen stehen vor einer Werbetafel für Vöslauer Mineralwasser.
Der Produzent der Talkshow "Late Night with Conan O'Brien" zeigte sich als Fan von Vöslauer-Mineralwasser.
08.12.25, 14:38
Talkmaster Conan O’Brien und Produzent Jordan Schlansky gehören zusammen wie Tequila und Zitrone. Schon 1995 hatte Schlansky kleine Auftritte in der Late-Night-Show und ist mittlerweile schon zum fixen Bestandteil im Universum rund um Conan O’Brien geworden.

Als die beiden vergangenen März gemeinsam in Österreich waren, schwärmte er danach vom Vöslauer-Mineralwasser. Conan O'Brien führte mit ihm dann sogar eine Blindverkostung durch.

Jetzt reiste eine Abordnung des niederösterreichischen Unternehmens nach Los Angeles und überreichte Schlansky höchstpersönlich einige Wasserflaschen.

