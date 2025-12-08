Conan O'Brien-Sidekick Jordan Schlansky bekam Besuch aus Österreich
Der Produzent der Talkshow "Late Night with Conan O'Brien" zeigte sich als Fan von Vöslauer-Mineralwasser.
Talkmaster Conan O’Brien und Produzent Jordan Schlansky gehören zusammen wie Tequila und Zitrone. Schon 1995 hatte Schlansky kleine Auftritte in der Late-Night-Show und ist mittlerweile schon zum fixen Bestandteil im Universum rund um Conan O’Brien geworden.
Als die beiden vergangenen März gemeinsam in Österreich waren, schwärmte er danach vom Vöslauer-Mineralwasser. Conan O'Brien führte mit ihm dann sogar eine Blindverkostung durch.
Jetzt reiste eine Abordnung des niederösterreichischen Unternehmens nach Los Angeles und überreichte Schlansky höchstpersönlich einige Wasserflaschen.
