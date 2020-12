Clemens Unterreiner über schwere Zeiten: "Musik hat mir Hoffnung gegeben"

Unterreiner bietet auch allgemein seine Hilfe an, mit dem Verein "Hilfstöne" greift er Menschen in Not unter die Arme. Dafür hat er jetzt sogar den auf 391 Flaschen limitierten Charity-Wein "Escamillo" gemeinsam mit Winzer Paul Achs herausgebracht. Und es gibt auch unter www.hilfstoene.at Masken zu erwerben.

Einen Rückschlag hat er jetzt aber hinnehmen müssen, sein großes Charity-Konzert am 8. Dezember in der Lutherischen Stadtkirche kann leider nicht wie geplant und bis zum Schluss gehofft stattfinden. "Corona fordert auch in der traditionellen Weihnachtszeit ihren Tribut. In der stillen Zeit wird es jetzt leider wirklich still und ich bin sehr enttäuscht. Ich habe gekämpft und monatelang alles vorbereitet", sagt er traurig.