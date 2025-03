Cirque du Soleil entführte die Promis in eine Traumwelt

"In seinem überlebensgroßen Kuriositätenkabinett ist der Sucher davon überzeugt, dass es eine verborgene, unsichtbare Welt gibt – einen Ort, an dem die verrücktesten Ideen und großartigsten Träume auf ihn warten", versprechen die Macher der neuen "Cirque du Soleil"-Show "Kurios", die am Donnerstagabend in Neu Marx in Wien Premiere feierte.

"Was ich mir erwarte, wie auch bei den anderen Shows, bei denen ich voll auf meine Kosten gekommen bin, dass ich 100 Minuten mit offenem Mund drinnen sitze in diesem Zelt und staune, was alles möglich ist in Sachen Akrobatik oder in Sachen Fantasie", so Schauspieler Martin Leutgeb.

Außerdem sei es für ihn "unvorstellbar an wie vielen verschiedenen Schauplätzen zur gleichen Zeit neben der Hauptattraktion großartige Kunst präsentiert wird. Ich freue mich besonders, weil man von Träumen in einen Wachtraum transportiert wird."