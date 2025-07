So bereitet sich Christine Reiler auf ihre Theaterrolle vor

Ab 5. September dreht sich in Mödling alles um die Liebe, denn dort wird das Musical "Die Märchenprinzen" gegeben. TV-Ärztin Christine Reiler sucht da für ORF-Talkerin Barbara Karlich den richtigen Mann. Davor gönnte sich Reiler aber noch eine kleine Auszeit im Larimar****Superior in Stegersbach.

"Ich liebe es hier im Hotel Larimar in Stegersbach. Ich war schon oft hier zu Gast, denn das Larimar ist ganzjährig wirklich perfekt, um mich rundum zu erholen. Die herrliche Ruhe, das mediterrane Flair und die herrliche Aussicht bieten einfach alles, was ich brauche, um mich ideal auf meine Theaterrolle vorzubereiten", so Reiler.