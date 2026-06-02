Warum für Christa Kummer ihr neues Buch "ein Befreiungsschlag" ist

„Die wenigsten Menschen wissen, dass die Schuhe mit Stöckel in der Geschichte eigentlich von Männern sozialisiert wurden. Dass Männer diese Schuhe als militärisches Werkzeug gebraucht haben. Dass Kaiser und Könige Stöckelschuhe als Machtsymbol getragen haben“, erzählt Kummer im KURIER-Gespräch.

Eine karitative Schuhaktion im November 2025 für den Lichthof – damals hat Kummer ihren Schuhkasten aussortiert und über 30 Paare für den guten Zweck versteigert – hat sie dazu inspiriert, tiefer in die Geschichte hoher Schuhe einzutauchen.

Atemberaubende High Heels gehören zu Moderatorin Christa Kummer wie das Amen im Gebet – passender Vergleich, schließlich hat die Klimatologin und Hydrogeologin auch Theologie studiert.

Aus ihren tiefgehenden Recherchen ist innerhalb von vier Monaten das Buch „Niemals ohne High Heels“ (Edition Platin) entstanden, welches heute, Dienstag, in der Wiener Buchhandlung Thalia Mariahilfer Straße präsentiert wird.

„Es haben ja viele am Anfang geglaubt, es ist eine Biografie. So wichtig würde ich mich nie nehmen und so toll wäre meine Lebensgeschichte nicht, dass die ein Buch füllen würde. Aber ich wollte etwas mit Mehrwert schaffen und bin durch die Schuhaktion hineingekippt, die Frage zu stellen: Woher kommt der Schuh?“

Aber natürlich findet man im Buch auch viele persönliche Anekdoten und humorige Erlebnisse.

„Dieses Buch war auch ein Befreiungsschlag für mich, ein wissenschaftlicher Befreiungsschlag! Ich habe mich mit einem historischen Thema befasst. Meine eigentliche Wissenschaft ist ja so schwer greifbar für die Menschen. Naturwissenschaftliche Gesetze gut und schön, aber da muss man Naturwissenschaft verstehen. Historische Geschichte hast du schwarz auf weiß. Da braucht man nicht diskutieren“, so Kummer.

„Man taucht in die Geschichte ein und zeichnet ein Bild, wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen. Egal, ob mit oder ohne Stöckelschuhe. Auch eine innere Haltung wird damit ausgedrückt. Stehe ich zu dem, was ich sage? Bleibe ich noch aufrecht stehen, auch wenn mir der Wind entgegenbläst? Also, Haltung zeigen und Haltung haben, dafür ist gerade dieser High Heel ein starkes Symbol.“

Der Schuhfetisch wird in diesem Buch genauso bedacht wie die Philosophie elitärer Kultmarken wie Louboutin und Manolo Blahnik. Louboutin hat zum Beispiel die berühmte rote Sohle entwickelt, um ein Signal zu setzen, „um sozusagen eine Marke zu kreieren, die einem nicht ins Auge springt, sondern durch die Bewegung der Trägerin erst zur Marke wird.“