Chris Lohner ist in großer Sorge um ihre "zweite Heimat" Jamaika

ÖBB-Stimme Chris Lohner hat einen sehr persönlichen Bezug zur Karibik-Insel, war das doch die Heimat ihres verstorbenen Lebensgefährten, Tennisspieler und Reggae-Sänger Lance Lumsden .

Hurrikan "Melissa", der die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht hat, traf am Dienstag-Vormittag Ortszeit mit einer Windgeschwindigkeit von rund 300 Kilometern pro Stunde auf die Karibik-Insel Jamaika. Experten und Behörden rechnen mit verheerenden Zerstörungen.

Seit 40 Jahren besucht sie jährlich ihre zweite Heimat, das letzte Mal im Mai 2025. Sogar ihren 80. Geburtstag hat sie dort gefeiert.

"Meine Sorge ist riesengroß. Die Menschen sind auf der Insel gefangen und können vor dem Hurrikan nicht flüchten. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich in ihren Häusern zu verbarrikadieren und auf den Hurrikan zu warten. Ich bin in Gedanken bei den Menschen in meiner zweiten Heimat", so die "Jugend Eine Welt"-Botschafterin.

"Bitte helfen Sie den Menschen auf Jamaika mit Ihrer Spende. Noch nie zuvor ist ein Wirbelsturm mit dieser enormen Stärke auf meine Herzensinsel getroffen. Wird dürfen die notleidenden Menschen jetzt nicht im Stich lassen. Sie wissen ja, Hilfe ist rückbezüglich und wärmt das Herz!“, so ihr Aufruf.

