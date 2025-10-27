Chris Lohner wehrt sich mit Anwalt gegen Fake-Werbung

Immer häufiger kommt es vor, dass prominente Namen und Gesichter für irreführende Werbung in den sozialen Netzwerken missbraucht werden. Jetzt hat es auch ÖBB-Stimme Chris Lohner erwischt, die darüber richtig empört ist.

Ihr wird der Satz "Ich plane, bis zu 120 Jahre zu leben. Wenn du willst, kannst du meinem Beispiel folgen", in den Mund gelegt - und damit für ein Bluthochdruck-Mittel geworben. Ohne das Wissen der Moderatorin, die sich jetzt sogar gezwungen fühlte, einen Anwalt einzuschalten. "Ich möchte hiermit festhalten, dass ich nichts mit den Produkten wie 'Cardio Balance' oder 'Cardirin Tropfen' zu tun habe und diese auch nie empfohlen habe. Werbeaussagen, Fotos und gefälschte Videos mit meinem Gesicht, sollen fälschlicherweise dazu führen, dass ich diese Produkte empfehle und sie selbst nehme", postete sie auf Facebook.