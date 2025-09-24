Cheyenne Ochsenknechts Mann Nino wird jetzt Moderator

In Berlin hat Cheyenne Ochsenknecht ihren jetzigen Ehemann Nino Sifkovits kennengelernt. Die beiden sind dann in Ninos Heimat, in die Steiermark, gezogen. Dort betreiben sie den "Chianinahof".

Jetzt wird aus dem Landwirt auch ein Moderator. Er wird die neue RTLzwei-Show "Der Promihof" moderieren. Ab 15. Oktober (um 20.15 Uhr) zieht eine bunte Mischung aus etablierten Stars und Reality Newcomern auf eben diesen "Promihof" in Polen. Es geht um 100.000 Euro.

"Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Es ist mein erster Job als Moderator, und das macht es für mich natürlich besonders spannend", so Nino zur deutschen Bild.

"Ich weiß auch aus eigener Erfahrung: Das ist kein leichter Job. Unsere Promihof-Bewohner werden auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen kommen", meint er.

In mehreren Challenges müssen sich die Promis dann beweisen und zeigen, wer das Zeug zum Hof-König oder zur Hof-Königin hat.