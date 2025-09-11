Cagliostro-Premiere: Wer mit wem kam und wer wieder einmal fehlte

Regelmäßig öffnet der Circus Roncalli im Herbst sein Zelt, um die Besucher in die magische Zirkuswelt eintauchen zu lassen. Doch heuer hat man sich etwas ganz Besonderes überlegt. Anlässlich des Strauss-Jahrs bringt man die Show "Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt" in die Manege. Dabei verschmelzen Theater, Pop und Zirkuskunst – die Premiere wurde am Mittwochabend auf dem Heumarkt gefeiert.

Zirkusdirektor Bernhard Paul verriet, dass es eine zutiefst persönliche Verbindung zu dem Komponisten gäbe: "Dass mein Urgroßvater Josef Weyl Librettist von Strauss war und unter anderem den Text zum Donauwalzer schrieb, macht jede Aufführung für mich zu einem Familienerbe. Diese Mischung aus Walzerklang, Poesie, Theater und Artistik, wie wir sie in ,Cagliostro‘ zeigen, ist ein Funkenflug, der Herzen aller Generationen erreicht." Die Premierengäste zum Durchklicken:

