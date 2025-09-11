Cagliostro-Premiere: Wer mit wem kam und wer wieder einmal fehlte
Regelmäßig öffnet der Circus Roncalli im Herbst sein Zelt, um die Besucher in die magische Zirkuswelt eintauchen zu lassen. Doch heuer hat man sich etwas ganz Besonderes überlegt.
Anlässlich des Strauss-Jahrs bringt man die Show "Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt" in die Manege. Dabei verschmelzen Theater, Pop und Zirkuskunst – die Premiere wurde am Mittwochabend auf dem Heumarkt gefeiert.
Zirkusdirektor Bernhard Paul verriet, dass es eine zutiefst persönliche Verbindung zu dem Komponisten gäbe: "Dass mein Urgroßvater Josef Weyl Librettist von Strauss war und unter anderem den Text zum Donauwalzer schrieb, macht jede Aufführung für mich zu einem Familienerbe. Diese Mischung aus Walzerklang, Poesie, Theater und Artistik, wie wir sie in ,Cagliostro‘ zeigen, ist ein Funkenflug, der Herzen aller Generationen erreicht."
Die Premierengäste zum Durchklicken:
Premiere Cagliostro
Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, "Cagliostro" Thomas Borchert und Komponist Johnny Bertl
Premiere Cagliostro
Agnes Husslein und Elisabeth Gürtler
Premiere Cagliostro
Florens Eblinger und Arabella Kiesbauer
Premiere Cagliostro
Bernhard Paul mit seinen Töchtern Vivian und Lili
Premiere Cagliostro
Simone Lugner mit Clown
Premiere Cagliostro
Leona König und Alfons Haider
Premiere Cagliostro
Reality-TV-Star Tara Tabitha mit ihrem Freund Dennis
Premiere Cagliostro
Moderatorin Vera Russwurm
Premiere Cagliostro
Ex-Thaiboxer Fadi Merza mit seiner Frau Ines und Sohn Michel
Premiere Cagliostro
Kabarettistin Andrea Händler mit Ehemann Franz Schaitt
Premiere Cagliostro
Profitänzer Danilo Campisi mit seinem Sohn Lorenzo und seiner Verlobten Corinna Kamper
Der Text der Show stammt übrigens von Erfolgsautor Thomas Brezina, der die Handlung der Strauss-Operette "Cagliostro" in die Welt des Zirkus verlegte.
Unter den Gästen: Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli (ohne Freund Dominic Thiem), Profitänzer Danilo Campisi, der sich zum ersten Mal mit seinem Sohn Lorenzo fotografieren ließ, Moderatorin Arabella Kiesbauer, u.v.m.
Kommentare