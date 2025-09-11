Austropromis

Cagliostro-Premiere: Wer mit wem kam und wer wieder einmal fehlte

Roland Geyer, Thomas Brezina, Bernhard Paul und Johnny Bertl
Am Mittwochabend wurde die Show "Cagliostro" im Zelt des Circus Roncalli am Wiener Heumarkt gezeigt.
Von Stefanie Weichselbaum
11.09.25, 11:52
Kommentare

Regelmäßig öffnet der Circus Roncalli im Herbst sein Zelt, um die Besucher in die magische Zirkuswelt eintauchen zu lassen. Doch heuer hat man sich etwas ganz Besonderes überlegt. 

Anlässlich des Strauss-Jahrs bringt man die Show "Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt" in die Manege. Dabei verschmelzen Theater, Pop und Zirkuskunst – die Premiere wurde am Mittwochabend auf dem Heumarkt gefeiert.

Zuviel gewollt: Zirkus um Strauss bei "Cagliostro"

Zirkusdirektor Bernhard Paul verriet, dass es eine zutiefst persönliche Verbindung zu dem Komponisten gäbe: "Dass mein Urgroßvater Josef Weyl Librettist von Strauss war und unter anderem den Text zum Donauwalzer schrieb, macht jede Aufführung für mich zu einem Familienerbe. Diese Mischung aus Walzerklang, Poesie, Theater und Artistik, wie wir sie in ,Cagliostro‘ zeigen, ist ein Funkenflug, der Herzen aller Generationen erreicht."

Die Premierengäste zum Durchklicken:

Veronika Kaup-Hasler, Thomas Borchert und Johnny Bertl

Premiere Cagliostro

Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, "Cagliostro" Thomas Borchert und Komponist Johnny Bertl

Agnes Husslein und Elisabeth Gürtler

Premiere Cagliostro

Agnes Husslein und Elisabeth Gürtler

Florens Eblinger und Arabella Kiesbauer

Premiere Cagliostro

Florens Eblinger und Arabella Kiesbauer

Vivian und Lili Paul-Roncall mit Papa Bernhard Paul

Premiere Cagliostro

Bernhard Paul mit seinen Töchtern Vivian und Lili

Simone Lugner mit Clown

Premiere Cagliostro

Simone Lugner mit Clown

Leona König und Alfons Haider

Premiere Cagliostro

Leona König und Alfons Haider

Tara Tabitha mit Freund Dennis

Premiere Cagliostro

Reality-TV-Star Tara Tabitha mit ihrem Freund Dennis

Vera Russwurm

Premiere Cagliostro

Moderatorin Vera Russwurm

Fadi und Ines Merza mit Sohn Michel

Premiere Cagliostro

Ex-Thaiboxer Fadi Merza mit seiner Frau Ines und Sohn Michel

Franz Schaitt und Andrea Händler

Premiere Cagliostro

Kabarettistin Andrea Händler mit Ehemann Franz Schaitt

Danilo Campisi mit Sohn Lorenzo und Verlobter Corinna Kamper

Premiere Cagliostro

Profitänzer Danilo Campisi mit seinem Sohn Lorenzo und seiner Verlobten Corinna Kamper

Der Text der Show stammt übrigens von Erfolgsautor Thomas Brezina, der die Handlung der Strauss-Operette "Cagliostro" in die Welt des Zirkus verlegte.

Unter den Gästen: Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli (ohne Freund Dominic Thiem), Profitänzer Danilo Campisi, der sich zum ersten Mal mit seinem Sohn Lorenzo fotografieren ließ, Moderatorin Arabella Kiesbauer, u.v.m.

(kurier.at)  | 

Kommentare