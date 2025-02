"Blöde Fragen", lachen und gutes tun: VIPs sammelten beim "Kabarett gegen Gewalt"

Und der Einsatz hat sich bezahlt gemacht, denn insgesamt kamen 14.000 Euro zusammen. "Ich bin immer sehr glücklich darüber, dass unsere Freundinnen und Freunde und Unterstützerinnen und Unterstützer an unserer Seite sind und wir wieder einen erfolgreichen Abend gemeinsam verbringen konnten. Und der Erlös macht mich auch sehr glücklich, denn die Vereine, die wir unterstützen, brauchen Geld", so Lichter.

Und für das Geld wurde dann auch so einiges auf der Bühne geboten. Sängerin Monika Ballwein interpretierte etwa Beatles-Songs, Musiker Thomas Strobl sang von Werbesongs bis zum Schlager alles, was das Herz begehrt und Kabarettist Mike Supancic zeigte Auszüge aus seinem Programm "Zurück aus der Zukunft".

Kabarettist Michael Bauer alias "Heidelbeerhugo" verspricht in seinem Programm "Was frag ich so blöd" eine Auszeit vom Alltagsstress und konnte das erfüllen. "ich lache online und auf der Bühne über das Leben, über mich selbst und die Dinge, die mir im Laufe des Tages passieren. Viele Leute erkennen sich da wieder", so Bauer.