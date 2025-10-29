Biografie: Der wichtigste Rat von Schauspielerin Brigitte Kren
Die ehemalige Soko-Donau-Chefin präsentierte ihre Biografie "Und weiter geht die wilde Jagd".
„Und weiter geht die wilde Jagd“ (Carl Ueberreuter Verlag 25 Euro) heißt die Biografie von Schauspielerin Brigitte Kren, die sie jetzt unter großem Andrang sehr launig in der Buchhandlung Thalia Wien-Mitte präsentiert hat.
Vorwärts und nicht zurückschauen, das war schon immer ihr Motto. In einer herzerfrischenden Doppelconférence mit Dieter Chmelar brachte sie ihrem Publikum ihre aufregende Lebensgeschichte näher. Ihr wichtigster Rat? "Keine Geschichte, nur ein Wort: Durchhalten!"
Im Publikum gesichtet: Moderatorin Barbara Karlich, Schauspielerin Lilian Klebow, ihre Kollegin Maria Happel, Drehbuchautorin Konstanze Breitebner, Regisseur Marvin Kren, Astrologin Gerda Rogers und viele mehr.
