Biografie: Der wichtigste Rat von Schauspielerin Brigitte Kren

Zwei Frauen sitzen lächelnd zusammen, eine hält ein Buch mit dem Porträt der anderen, auf einem bunt gedeckten Tisch.
Die ehemalige Soko-Donau-Chefin präsentierte ihre Biografie "Und weiter geht die wilde Jagd".
29.10.25, 18:27
„Und weiter geht die wilde Jagd“ (Carl Ueberreuter Verlag 25 Euro) heißt die Biografie von Schauspielerin Brigitte Kren, die sie jetzt unter großem Andrang sehr launig in der Buchhandlung Thalia Wien-Mitte präsentiert hat.

Brigitte Kren packt aus: Rollen, ROMY und ihr bewegtes Leben

Vorwärts und nicht zurückschauen, das war schon immer ihr Motto. In einer herzerfrischenden Doppelconférence mit Dieter Chmelar brachte sie ihrem Publikum ihre aufregende Lebensgeschichte näher. Ihr wichtigster Rat? "Keine Geschichte, nur ein Wort: Durchhalten!"

Drei Personen lächeln, eine Frau in der Mitte hält ein Buch mit dem Titel „Und weiter geht die wilde Jagd“.

Im Publikum: Barbara Karlich, Gerda Rogers und Marvin Kren. 

Im Publikum gesichtet: Moderatorin Barbara Karlich, Schauspielerin Lilian Klebow, ihre Kollegin Maria Happel, Drehbuchautorin Konstanze Breitebner, Regisseur Marvin Kren, Astrologin Gerda Rogers und viele mehr. 

