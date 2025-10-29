Biografie: Der wichtigste Rat von Schauspielerin Brigitte Kren

„Und weiter geht die wilde Jagd“ (Carl Ueberreuter Verlag 25 Euro) heißt die Biografie von Schauspielerin Brigitte Kren, die sie jetzt unter großem Andrang sehr launig in der Buchhandlung Thalia Wien-Mitte präsentiert hat.

Vorwärts und nicht zurückschauen, das war schon immer ihr Motto. In einer herzerfrischenden Doppelconférence mit Dieter Chmelar brachte sie ihrem Publikum ihre aufregende Lebensgeschichte näher. Ihr wichtigster Rat? "Keine Geschichte, nur ein Wort: Durchhalten!"

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Carl Ueberreuter Verlag Im Publikum: Barbara Karlich, Gerda Rogers und Marvin Kren.