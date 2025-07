Bianca Heinicke alias Bibis Beautypalace spricht offen über Totalverwandlung

Sie zeigt sich dabei auch sehr reflektiert und meint: "Wenn ich etwas bereue aus meiner Hoch-Zeit als Influencerin, dann sind es meine Schönheits-OPs. Ich habe mir ja die Nase richten lassen und die Brust vergrößern nach meinen beiden Stillzeiten. Ich wünschte, ich hätte die Eingriffe nicht gemacht und mir Zeit gegeben, mich so zu lieben und zu akzeptieren, wie ich bin."

Auch Biancas neuer Freund Timothy setzte sich an den Frühstückstisch. Ihm war es wichtig, klarzustellen, dass er 2022 nicht der Trennungsgrund war. "Wir haben uns in der Zeit danach besser kennengelernt, viele Gespräche gehabt. Unser erstes richtiges Date war in London, ich fand das schön, dass wir uns aufeinander fixieren konnten und nicht immer schauen mussten: Wo sind die nächsten Paparazzi, denn die waren überall. Wir hatten jeder ein Hotelzimmer und dann haben wir uns getroffen für klassische Dates. Die Paparazzi hatten uns dann aber doch erwischt."

Biancas Beziehung zu Timothy sei völlig anders als die Ehe mit Julian, wie sie erzählt. "Wir kommunizieren direkter und offener. Ich bin ja sehr früh mit meinem Ex-Partner zusammengekommen, Julian war mein erster Freund, ich hatte oft Verlassensängste, hatte immer Angst, Fehler zu machen, habe generell sehr wenig gesagt. Da habe ich mich sehr gewandelt und gelernt, auch auf mein Wohl zu achten."