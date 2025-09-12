"Bergdoktor"-Stars lösten jetzt einen Fan-Rekord in Söll aus

Im Freizeitgelände Hexenwasser in Söll (Tirol) stand jetzt alles im Zeichen der beliebten TV-Serie "Der Bergdoktor", denn dorthin wurde zum Fan-Fest geladen. Und die Fans erschienen zahlreich - mehr als 4.500 begeisterte Zuseherinnen und Zuseher kamen, um die Stars der Serie einmal live zu erleben.

Die Ersten kamen bereits in den frühen Morgenstunden, um sich die besten Plätze zu sichern. Als dann die Schauspieler Hans Sigl, Ronja Forcher, Heiko Ruprecht und Ylvi Unertl auf die Bühne kamen, gab's kein Halten mehr.