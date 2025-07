Bergdoktor-Rache: Als sich Mark Keller und Hans Sigl richtig reinlegten

Anlässlich eines Geburtstages überraschte ein Mann seine Ehefrau mit dem Besuch der beiden Schauspieler. Die Jubilarin begann dann so richtig mit Mark Keller zu flirten. Eine sichtlich unangenehme Situation für Hans Sigl, der mit gequältem Gesichtsausdruck am Tisch saß. Sigl bat Keller dann auch in einem Vier-Augen-Gespräch um etwas Zurückhaltung. Aber nix da, Keller verschwand dann auch noch mit ihr auf die Toilette. Und schon eskalierte die Situation.

Den Anfang hat Mark Keller gemacht - Sigl denkt da heute noch an die peinliche Situation zurück und teilte sie auch via Instagram.

Und dann sollten Keller und Sigl auch noch überraschend singen. "Das klingt total scheiße", so die beiden Moderatoren. Und schon ging die Diskussion los. Keller wurde die Situation immer unangenehmer. "Ich bin komplett fehl am Platz hier", so Keller. Auch dieses "Chaos" teilte Sigl jetzt via Instagram.

Sigl behauptete in der Sendung, dass sie ja eigentlich gar keine Freunde sind und zog auch sonst richtig über Keller her. Und zuckte dann auch noch völlig aus - begann dann sogar zu weinen. Ein regelrechter Horrorotrip für Sigls Schauspiel-Kollegen.