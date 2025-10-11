Beim Opernball-Vortanzen zeigt Kabarettist Paulus Bohl seine Freundin

160 Paare werden am 11. Februar den Wiener Opernball eröffnen. Wer das genau sein wird, ist noch nicht klar, denn am Samstag mussten die knapp 600 Anwärterinnen und Anwärter erst einmal ihre Kenntnisse beim Vortanzen im Gustav Mahler Saal der Wiener Staatsoper unter Beweis stellen. So wagte sich etwa Kabarettist und Ex-"Dancing Star" Paulus Bohl vor die Jury, bestehend aus den Choreografen Maria Angelini-Santner, Christoph Santner, sowie Organisatorin Susanne Athanasiadis.

"Selbstverständlich eröffne ich mit meiner Freundin Léa. Denn wenn wir genommen werden, müssen wir sehr oft und lange proben, da möchte ich natürlich jemanden an meiner Seite haben, mit dem es Spaß macht", verriet Bohl. Den Eröffnungstanz stellt er sich jetzt schon magisch vor. "Die Vorstellung, in den Saal einzuziehen, den man sein Leben lang nur aus dem Fernsehen kennt, also viel glamouröser und pompöser, wird es nicht. Ich glaube, das wird ein sehr schöner Moment werden". Die prominenten Paare zum Durchklicken:

