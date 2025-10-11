Beim Opernball-Vortanzen zeigt Kabarettist Paulus Bohl seine Freundin
160 Paare werden am 11. Februar den Wiener Opernball eröffnen. Wer das genau sein wird, ist noch nicht klar, denn am Samstag mussten die knapp 600 Anwärterinnen und Anwärter erst einmal ihre Kenntnisse beim Vortanzen im Gustav Mahler Saal der Wiener Staatsoper unter Beweis stellen.
So wagte sich etwa Kabarettist und Ex-"Dancing Star" Paulus Bohl vor die Jury, bestehend aus den Choreografen Maria Angelini-Santner, Christoph Santner, sowie Organisatorin Susanne Athanasiadis.
"Selbstverständlich eröffne ich mit meiner Freundin Léa. Denn wenn wir genommen werden, müssen wir sehr oft und lange proben, da möchte ich natürlich jemanden an meiner Seite haben, mit dem es Spaß macht", verriet Bohl.
Den Eröffnungstanz stellt er sich jetzt schon magisch vor. "Die Vorstellung, in den Saal einzuziehen, den man sein Leben lang nur aus dem Fernsehen kennt, also viel glamouröser und pompöser, wird es nicht. Ich glaube, das wird ein sehr schöner Moment werden".
Unter den zukünftigen Debütantinnen und Debütanten findet man aber noch weitere prominente Namen. So möchte etwa Lilian Hohenlohe, die Tochter von Opernball-Kommentator Karl Hohenlohe genauso beim Einzug dabei sein wie Adam Klestil, der Enkel des ehemaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil.
Auch der Enkel von Ex-Raiffeisen-Banker Christian Konrad, Kajetan Konrad war unter den Bewerbern. Er tanzt übrigens mit der Tochter von Knize-Chef Rudolf Niedersüß, Louisa.
