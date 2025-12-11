Bariton Clemens Unterreiner über das erste Weihnachtsfest ohne seine Mama

"Ab jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung", sagte Bariton Clemens Unterreiner bei seinem traditionellen Benefizkonzert "Clemens Unterreiner & Friends" in der Lutherischen Stadtkirche in Wien. Bevor aber die weihnachtlichen Lieder erklingen konnten, gab’s diesmal noch einige Hindernisse zu überwinden, denn Geigerin Lidia Baich musste krankheitsbedingt nur wenige Stunden vor Konzertbeginn absagen, organisierte aber in Windeseile ihren Schüler Catalin Advahov, der einsprang.

Und Bass Günther Groissböck kam direkt aus Mailand zum Konzert. Da sein Flug aber Verspätung hatte, schaffte er es nicht ganz pünktlich und sein Einsatz musste etwas nach hinten verschoben werden. Für Unterreiner selbst war der Abend sehr emotional, da es das erste Konzert ohne seine Mama war. "Sie hat von der ersten Minute an das Konzert unterstützt und wird fehlen, aber ich singe extra ein Medley aus Kinderweihnachtsliedern, die wir gemeinsam mit der Familie gesungen haben", sagte er zum KURIER. Auch beim Weihnachtsfest wird heuer wohl etwas Wehmut dabei sein. "Wir werden ganz traditionell in ihrem Sinne feiern, genauso wie wir es das letzte Mal mit ihr gefeiert haben. Wir werden versuchen, ihre Speisen nachzukochen. Ob es und gelingt, wir man sehen und sie wird natürlich immer in unseren Herzen bleiben. Natürlich wird es auch ein bisschen traurig, aber das ist das Leben, das gehört dazu."