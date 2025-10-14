Auszeichnung für Unterreiner: Oper ohne Barrieren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zum siebten Mal wurden jetzt vom BhW Niederösterreich im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in St. Pölten die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs "Vorbild Barrierefreiheit" ausgezeichnet. Mit dem Barrierefrei-Preis würdigte das BhW Niederösterreich Menschen, Gemeinden und Institutionen, die in besonderem Maße dazu beitragen, Hindernisse abzubauen und gleichberechtigten Zugang für alle zu schaffen. "Was hier ausgezeichnet wird, sind echte Zukunftsmodelle, die zeigen, wie wir Niederösterreich Schritt für Schritt inklusiver gestalten können",so Landesrat Anton Kasser.

Im Bereich "Kultur und Tourismus" durfte sich auch die Oper Burg Gars, die blinden und sehbehinderten Menschen ein barrierefreies Opernerlebnis ermöglicht, freuen. Entgegengenommen hat die Auszeichnung via Videocall Intendant Clemens Unterreiner, der sich derzeit mit der Wiener Staatsoper auf Gastspiel in Tokio befindet. Als Kind hat er selbst über Nacht sein Augenlicht verloren, "und in dieser schwierigen Zeit hat mir die klassische Musik und vor allem die Oper Halt gegeben. Als sehbehinderter Jugendlicher habe ich die Liebe zur Oper schließlich zum Beruf machen können und kann in der Zwischenzeit dank modernster Medizin ein normales Leben führen", so Unterreiner. "So bin ich als Betroffener dem Schicksal sehr dankbar und helfe gerne den Menschen, die weniger Glück im Leben hatten. Ob als Präsident meiner HILFSTÖNE oder als Botschafter des Blinden- und Sehbehindertenverbandes setze ich mich seit vielen Jahren auch für das Thema Inklusion ein", sagt er. "Mit unserem Projekt 'OPER für BLINDE' erfüllen wir als erstes und einziges Opernfestival Österreichs den berechtigten Wunsch vieler Betroffener, live Operngenuss auch barrierefreien zu ermöglichen. Dieser wichtige Impuls aus Niederösterreich, soll weit über die Landesgrenzen hinaus wirken und zeigen: Inklusion in Kunst und Kultur ist möglich", so Unterreiner.