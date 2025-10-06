Schräg: So narrte Barbara Schöneberger Wiener Konzertpublikum

Wien ist ja bekannt als Musikmetropole, denn die Stadt hat eine reiche musikalische Geschichte. Jetzt wurde aber ein Wiener Konzertpublikum so richtig aufs Glatteis geführt. Nichts ahnend begaben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem Konzert des Schloss Schönbrunn Orchester und erwarteten die schönsten Johann-Strauss-Melodien. Doch die Dirigentin hatte da so ihre ganz eigenen Pläne, denn Barbara Schöneberger schlüpfte in diese Rolle.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Screenshot/ORF Barbara Schöneberger als Dirigentin

Sie wurde als Maestra und absolute Strauss-Expertin dem Publikum vorgestellt. Unkenntlich mit dunkler Perücke und großer Brille betrat sie die Bühne. Und gleich einmal verlor sie ihren Taktstock. Unglaubliche Blicke aus dem Zuschauerraum. Dann begann sie auch noch das Orchester umzurangieren, holte die Trompeten nach vorne und setzte die Streicher nach hinten. Und sie ließ die Musiker auch auf ein Mal singen. Verwirrte Blicke des Publikums und verhaltener Applaus. ORF-Kultur-Expertin Teresa Vogl machte den Spaß auch mit und interviewte in der Pause einzelne Zuschauer. "Meine Aufgabe war es, dem wilden Treiben durch Interviews in der Pause einen seriösen Anstrich zu geben, was sehr lustig war", so Vogl dazu. "Es war überraschend, aber ein tolles Erlebnis." oder "Sehr, sehr erfrischend und die Maestra ist eine Augenweide", so zwei von Vogls Interviewpartner.