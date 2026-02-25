Die Tochter von Ballerina Rebecca Horner hat ein klares Karriereziel

Jetzt wurde zum interaktiven Kelly’s-Chipscontest ins Wiener MuseumsQuartier geladen und zahlreiche Promis probierten sich durch die diversesten Sorten.

Dabei war auch Ballerina Rebecca Horner, die gleich ihre Tochter Ruby (14) mitgebracht hat. Diese strebt übrigens auch, wie ihre Mama, eine Karriere im Rampenlicht an. Möchte sie doch Schauspielerin werden.

"In einer Topserie auf Netflix. Und am liebsten wäre ich ein Bösewicht", träumt sie groß von ihrer Zukunft. "Bereits während meiner Musicalausbildung habe ich immer schon gesagt: Ich will einfach immer die Böse sein", erzählt sie lachend.

"Ja, das sind immer die dankbarsten Rollen. Ich habe größtes Verständnis dafür!", so ihre Mama Rebecca dazu.