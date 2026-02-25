Die Tochter von Ballerina Rebecca Horner hat ein klares Karriereziel
Jetzt wurde zum interaktiven Kelly’s-Chipscontest ins Wiener MuseumsQuartier geladen und zahlreiche Promis probierten sich durch die diversesten Sorten.
Dabei war auch Ballerina Rebecca Horner, die gleich ihre Tochter Ruby (14) mitgebracht hat. Diese strebt übrigens auch, wie ihre Mama, eine Karriere im Rampenlicht an. Möchte sie doch Schauspielerin werden.
"In einer Topserie auf Netflix. Und am liebsten wäre ich ein Bösewicht", träumt sie groß von ihrer Zukunft. "Bereits während meiner Musicalausbildung habe ich immer schon gesagt: Ich will einfach immer die Böse sein", erzählt sie lachend.
"Ja, das sind immer die dankbarsten Rollen. Ich habe größtes Verständnis dafür!", so ihre Mama Rebecca dazu.
Rebecca Horner hat ja Ende des Jahres 2025 das Wiener Staatsballett verlassen, da sie sich mehr auf ihre eigenen künstlerischen Tanzprojekte konzentrieren möchte. Als Kind war sie ja auch als Schauspielerin tätig. Ob sie sich jetzt wieder Schauspielrollen vorstellen könnte?
"Ich möchte nicht sagen, nein. Ich muss immer dazusagen, ich bin ja keine Schauspielerin. Als Kind wurde ich halt besetzt, aber ich habe mich nie als solche empfunden", so Horner zum KURIER.
"Da fühle ich mich wie ein totaler Laie, wenn ich mir das so überlege. Natürlich haben wir den Berührungspunkt, dass wir im Theater arbeiten und Theater halt Theater ist. Ja, ich hab auch schon gesprochen und Fernsehauftritte, die es dann immer wieder so gab oder gibt, absolviert. Ich möchte nicht sagen, das lehne ich ab. Ich möchte offen sein, dass es sich, wenn es passt, auch dort hin entwickeln darf."
