Warum Arabella Kiesbauer beim Maturaball ihrer Tochter mit den Tränen kämpfte
Tochter Nika maturiert am Lycée Français de Vienne - wie auch Mama Arabella einst.
Für Moderatorin Arabella Kiesbauer und ihre Familie stand jetzt ein großer Abend an: der Maturaball ihrer Tochter Nika (18).
"Beim 80-jährigen Jubiläums-Maturaball des Lycée Français de Vienne durfte ich die Eröffnungsworte sprechen – als ehemalige Absolventin und Mama einer diesjährigen Maturantin gleich doppelt besonders", schrieb sie auf Instagram.
Ihre Tochter eröffnete den Ball im Wiener Rathaus mit einer Choreografie von Thomas Schäfer-Elmayer.
"So viele elegante junge Menschen, so viel Schwung am Tanzparkett...ich sag"s euch: Mama hat kurz ein Tränchen verdrückt", zeigt sich Kiesbauer emotional und voller Stolz.
