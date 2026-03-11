Austropromis

Warum Arabella Kiesbauer beim Maturaball ihrer Tochter mit den Tränen kämpfte

Tochter Nika maturiert am Lycée Français de Vienne - wie auch Mama Arabella einst.
11.03.2026, 10:43

Für Moderatorin Arabella Kiesbauer und ihre Familie stand jetzt ein großer Abend an: der Maturaball ihrer Tochter Nika (18).

"Beim 80-jährigen Jubiläums-Maturaball des Lycée Français de Vienne durfte ich die Eröffnungsworte sprechen – als ehemalige Absolventin und Mama einer diesjährigen Maturantin gleich doppelt besonders", schrieb sie auf Instagram.

Ihre Tochter eröffnete den Ball im Wiener Rathaus mit einer Choreografie von Thomas Schäfer-Elmayer.

"So viele elegante junge Menschen, so viel Schwung am Tanzparkett...ich sag"s euch: Mama hat kurz ein Tränchen verdrückt", zeigt sich Kiesbauer emotional und voller Stolz.

kurier.at, SW  | 

