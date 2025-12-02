Mit Babyfoto: So süß gratuliert Arabella Kiesbauer ihrer Tochter zum 18. Geburtstag
Moderatorin Arabella Kiesbauer kann es kaum glauben, dass ihre Tochter Nika schon 18 Jahre alt ist. Via Instagram postet Arabella ein Babyfoto von Nika sowie ein Bild ihrer Tochter in einem eleganten, blauen Kleid.
"18 Jahre. Unglaublich. Eben habe ich dich noch durch die Welt getragen...und heute feiern wir deinen 18. Geburtstag. Wie die Zeit vergeht", schreibt Kiesbauer.
Und weiter: "So dankbar, so stolz - über die wundervolle, starke und liebevolle junge Frau, die du geworden bist. Bleib genau so, wie du bist. Happy Birthday, mein Schatz."
In einem früheren KURIER-Interview meinte Arabella Kiesbauer, dass es für ihren Mann Florens Eblinger und sie auch eine große Herausforderung sei, die Kinder heranwachsen zu sehen. "Wir waren immer sehr, sehr eng und sehr harmonisch im Umgang miteinander. Und jetzt die Kinder loszulassen ist für uns eine Umstellung, aber es ist der Lauf des Lebens und ein Prozess."
