Moderatorin Arabella Kiesbauer kann es kaum glauben, dass ihre Tochter Nika schon 18 Jahre alt ist. Via Instagram postet Arabella ein Babyfoto von Nika sowie ein Bild ihrer Tochter in einem eleganten, blauen Kleid.

"18 Jahre. Unglaublich. Eben habe ich dich noch durch die Welt getragen...und heute feiern wir deinen 18. Geburtstag. Wie die Zeit vergeht", schreibt Kiesbauer.