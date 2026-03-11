Antonia aus Tirol kehrt auf die Schlager-Bühne zurück

Bereits mit 14 stand Sandra Stumptner gemeinsam mit ihrem Papa auf der Bühne. Spätestens als sie zusammen mit DJ Ötzi den Nummer-eins-Hit "Anton aus Tirol" coverte, wurde sie als Antonia aus Tirol in der Schlagerszene ein Begriff. In letzter Zeit widmete sie sich aber verstärkt der Rockmusik. Bis jetzt, denn sie möchte nach einer einjährigen, musikalischen Pause auf die Schlagerbühne zurückkehren.

Ihr Vater Rudolf erkrankte schwer und sie kümmerte sich um ihn. Zog von Mallorca nach Linz, um bei ihm zu sein. Jetzt will sie musikalisch wieder so richtig durchstarten. Sogar ein neues Schlager-Album ist geplant. Darunter auch eine Neuauflage von "1000 Träume weit".