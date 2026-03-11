Austropromis

Antonia aus Tirol kehrt auf die Schlager-Bühne zurück

Bekannt wurde sie, als sie gemeinsam mit DJ Ötzi den Nummer-eins-Hit "Anton aus Tirol" coverte. Später machte sie Rockmusik.
11.03.2026, 13:12

Antonia greift sich in die Haare und lächelt mit offenem Mund

Bereits mit 14 stand Sandra Stumptner gemeinsam mit ihrem Papa auf der Bühne. Spätestens als sie zusammen mit DJ Ötzi den Nummer-eins-Hit "Anton aus Tirol" coverte, wurde sie als Antonia aus Tirol in der Schlagerszene ein Begriff.

In letzter Zeit widmete sie sich aber verstärkt der Rockmusik. Bis jetzt, denn sie möchte nach einer einjährigen, musikalischen Pause auf die Schlagerbühne zurückkehren.

Ihr Vater Rudolf erkrankte schwer und sie kümmerte sich um ihn. Zog von Mallorca nach Linz, um bei ihm zu sein. 

Jetzt will sie musikalisch wieder so richtig durchstarten. Sogar ein neues Schlager-Album ist geplant. Darunter auch eine Neuauflage von "1000 Träume weit".

"Ende 2024 ist mein Papa krank geworden und ich habe mich dann für die Familie entschieden. Ich wollte für ihn da sein und habe ihn rund um die Uhr gepflegt. Also habe ich jetzt ein Jahr Pause gemacht und war für ihn da. Und jetzt ist 2026 sozusagen der Startschuss wieder für Antonia aus Tirol, für meinen Schlager", sagte sie im RTL-Interview. 

 

kurier.at, LT 

