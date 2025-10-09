"Trifft mich heute noch": Amira Aly im Tränen-Interview über schwierige Kindheit

In einem neuen, äußerst emotionalen Interview mit Marlene Lufen lässt Moderatorin Amira Aly tief in ihre Seele blicken. Die Ex-Frau von Oliver Pocher spricht darin "über ihre Kindheit ohne Vater und das männliche Rollenbild, das daraus entstanden ist", schreibt Lufen auf der offiziellen Webseite zu ihrem Podcast "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" über ihr Gespräch.

Amira Aly: "Das trifft mich heute noch"

Der Schmerz aus ihrer Kindheit wirke sich bis heute aus, auch auf ihre Beziehungen.

Aly war gerade einmal drei Jahre alt, als ihr leiblicher Vater die Familie verließ. Sie selbst habe kaum bewusste Erinnerungen an diese Zeit. Von ihrer Mutter wisse Aly aber, dass des damals eine schwere Phase für sie als Kind gewesen sei.

"Das trifft mich heute noch", erzählt die gebürtige Österreicherin im Gespräch mit Lufen, während sie mit Tränen kämpft. "Die Mädchen sind halt immer mehr am Papa und das war auch für mich als Dreijährige schon richtig hart."