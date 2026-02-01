Also doch! Andreas Babler kommt mit besonderem Gast zum Opernball

Lange war ja nicht sicher, ob Vizekanzler Andreas Babler überhaupt den Opernball besuchen wird.

Ja, er wird am 12. Februar dabei sein. Und das nicht allein, denn er lädt einen guten Freund ein.

"Ich kenne Max Minichmayr schon sehr lange, bereits aus meiner Bürgermeisterzeit in Traiskirchen. Max und die Werkstätte der Lebenshilfe Baden besuche ich seit Jahrzehnten regelmäßig", so der Vizekanzler via Instagram.

"Als Freund weiß ich, was für ein leidenschaftlicher Tänzer Max ist – und dass er die Tanzeinlagen beim Opernball jedes Jahr aufmerksam verfolgt", führt er aus.