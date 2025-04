Als die Promis Egon Schiele ganz nahe gekommen sind

Denn im Leopold Museum in Wien gibt's jetzt die immersive Ausstellung "Egon Schiele - eine persönliche Begegnung von Gerda Leopold" zu sehen - Virtual Reality-Brille inklusive.

"Kunst kann nicht modern sein, Kunst ist urewig" - so der Titel eines Werks von Egon Schiele. Dennoch wurde jetzt mit modernster Technologie das Leben des Künstlers erlebbar gemacht.

Die Besucherinnen und Besucher werden in die Zeit um 1900 zurückversetzt und sehen Egon Schiele, der in einer Welt, die von Krankheit und Hunger gezeichnet ist, in einem Fiebertraum ein Porträt seiner Betrachterinnen und Betrachter kreiert.

In den folgenden 35 Minuten taucht man in Schlüsselmomente von Schieles Leben ein.