Alles neu macht die Fashion Week: Frische Looks und VIPs in Wien

Das große Modezelt vor dem Wiener Museumsquartier sucht man heuer vergebens, denn die Vienna Fashion Week ist ein paar Meter weiter in die Halle E gewandert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Halle E eine neue Bühne für die Fashion Week gefunden haben. Vieles ist heuer neu, und mit Spannung erwarten wir diese Woche noch großartige Shows, inspirierende Talks und kreative Begegnungen", so die Veranstalterinnen Elvyra Geyer , Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank .

Bei der Eröffnungsshow gaben insgesamt 33 Designerinnen und Designer schon einen Vorgeschmack auf die nächsten Tage. So war etwa auch Modeschöpferin Sabine Karner bei der Eröffnung dabei, die sich selbst schon als "Urgestein" bezeichnet.

"Es ist einfach eine der größten Veranstaltungen in Österreich rund ums Thema Mode, aber wirklich Fashion mit vielen jungen Designern, Kollektionen, die total crazy und abgefahren sind. Die Vielfalt ist, was mir gut gefällt", sagte sie dem KURIER.