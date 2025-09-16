Alles neu macht die Fashion Week: Frische Looks und VIPs in Wien
Das große Modezelt vor dem Wiener Museumsquartier sucht man heuer vergebens, denn die Vienna Fashion Week ist ein paar Meter weiter in die Halle E gewandert.
"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Halle E eine neue Bühne für die Fashion Week gefunden haben. Vieles ist heuer neu, und mit Spannung erwarten wir diese Woche noch großartige Shows, inspirierende Talks und kreative Begegnungen", so die Veranstalterinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank.
Bei der Eröffnungsshow gaben insgesamt 33 Designerinnen und Designer schon einen Vorgeschmack auf die nächsten Tage. So war etwa auch Modeschöpferin Sabine Karner bei der Eröffnung dabei, die sich selbst schon als "Urgestein" bezeichnet.
"Es ist einfach eine der größten Veranstaltungen in Österreich rund ums Thema Mode, aber wirklich Fashion mit vielen jungen Designern, Kollektionen, die total crazy und abgefahren sind. Die Vielfalt ist, was mir gut gefällt", sagte sie dem KURIER.
Vienna Fashion Week 2025
Designerin Sabine Karner mit der thailändischen Handelsdelegierten Onanood Phadoongvithee.
Vienna Fashion Week 2025
Schauspielerin Lilian Klebow und Autor Clemens Trischler
Künstlermanagerin Marika Lichter
Künstlermanagerin Marika Lichter
Vienna Fashion Week 2025
Die Organisatorinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank
Vienna Fashion Week 2025
Die Models Tanja Duhovich und Patricia Kaiser
Vienna Fashion Week 2025
Wolfgang Reichl und Musiker Lucas Fendrich
Und Schauspielerin Lilian Klebow bezeichnete Mode als "eine der schönsten Nebensachen der Welt. ich liebe Mode, aber vor allem andere Frauen anzuschauen, weil ich es immer feiere, wie sich andere Menschen anziehen. An der Vienna Fashion Week finde ich ganz besonderstoll die österreichischen Designer." Unter den Gästen: Moderatorin Eser Akbaba, Autor Clemens Trischler u.v.m.
