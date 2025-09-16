Austropromis

Alles neu macht die Fashion Week: Frische Looks und VIPs in Wien

Vienna Fashion Week 2025
Die Shows werden heuer erstmals nicht im Zelt, sondern in der Halle E des Museumsquartiers gezeigt, zur Eröffnung kamen auch die VIPs.
Von Stefanie Weichselbaum
16.09.25, 18:51
Das große Modezelt vor dem Wiener Museumsquartier sucht man heuer vergebens, denn die Vienna Fashion Week ist ein paar Meter weiter in die Halle E gewandert.

Recycling trifft Catwalk: Wiener Seniorinnen bei der Vienna Fashion Week

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Halle E eine neue Bühne für die Fashion Week gefunden haben. Vieles ist heuer neu, und mit Spannung erwarten wir diese Woche noch großartige Shows, inspirierende Talks und kreative Begegnungen", so die Veranstalterinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank.

Model am Laufsteg

Bei der Eröffnungsshow gaben insgesamt 33 Designerinnen und Designer schon einen Vorgeschmack auf die nächsten Tage. So war etwa auch Modeschöpferin Sabine Karner bei der Eröffnung dabei, die sich selbst schon als "Urgestein" bezeichnet. 

"Es ist einfach eine der größten Veranstaltungen in Österreich rund ums Thema Mode, aber wirklich Fashion mit vielen jungen Designern, Kollektionen, die total crazy und abgefahren sind. Die Vielfalt ist, was mir gut gefällt", sagte sie dem KURIER.

Designerin Sabine Karner mit der thailändischen Handelsdelegierten Onanood Phadoongvithee.

Schauspielerin Lilian Klebow und Autor Clemens Trischler

Marika Lichter

Künstlermanagerin Marika Lichter

Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank

Die Organisatorinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank

Tanja Duhovich und Patricia Kaiser

Die Models Tanja Duhovich und Patricia Kaiser

Wolfgang Reichl und Lucas Fendrich

Wolfgang Reichl und Musiker Lucas Fendrich

Und Schauspielerin Lilian Klebow bezeichnete Mode als "eine der schönsten Nebensachen der Welt. ich liebe Mode, aber vor allem andere Frauen anzuschauen, weil ich es immer feiere, wie sich andere Menschen anziehen. An der Vienna Fashion Week finde ich ganz besonderstoll die österreichischen Designer." Unter den Gästen: Moderatorin Eser Akbaba, Autor Clemens Trischler u.v.m.

