Riesige Dimensionen: Alfons Haider sucht für "Ein Käfig voller Narren" 40 Cagelles

Groß, größer, Mörbisch, könnte man schon fast sagen, denn für die Produktion "Ein Käfig voller Narren" wird es auf der Seebühne Mörbisch eine 60 Meter breite Showtreppe geben.

Und diese will befüllt werden, deshalb sucht Intendant Alfons Haider jetzt 40 Tänzerinnen und Tänzer, die in die Rollen der Cagelles schlüpfen werden.