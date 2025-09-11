Riesige Dimensionen: Alfons Haider sucht für "Ein Käfig voller Narren" 40 Cagelles
Mark Seibert und Alfons Haider werden in den Hauptrollen zu sehen sein, weitere Castmitglieder werden noch gesucht.
Groß, größer, Mörbisch, könnte man schon fast sagen, denn für die Produktion "Ein Käfig voller Narren" wird es auf der Seebühne Mörbisch eine 60 Meter breite Showtreppe geben.
Und diese will befüllt werden, deshalb sucht Intendant Alfons Haider jetzt 40 Tänzerinnen und Tänzer, die in die Rollen der Cagelles schlüpfen werden.
Haider selbst spielt Zaza, die Rolle des Georges übernimmt Mark Seibert.
Der Titelsong "Ich bin was ich bin" verkörpert für Alfons Haider auch das Gefühl, das er in Mörbisch auf die Bühne bringen möchte. "Dieser Song passt perfekt zu dieser Geschichte. In diesem Sinne: Mörbisch, wir sind, was wir sind."
