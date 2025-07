Comeback in High Heels: Haider gibt wieder die Zaza

Burgenlands Generalintendant verwandelt sich 2026 in Mörbisch wieder in Zaza - und erinnert ein bisschen an Marlene Dietrich.

Das Bühnenbild steht schon längst und die Proben sind im Endspurt, denn am 10. Juli feiert das Musical „Saturday Night Fever“ in Mörbisch Premiere. Bee Gees-Hits wie „Stayin’ Alive“, „Night Fever“ oder „How Deep Is Your Love“ werden bis 16. August den See beschallen und für 1970er-Jahre-Disco-Flair sorgen. „Das Stück steht, aber die technischen Zuläufe müssen wir jetzt massiv proben. Es ist noch viel zu tun. Aber wir sind guter Dinge, wir haben mit heutigem Tag 139.500 Karten verkauft, was eine kleine Sensation ist. Wir haben noch Restkarten, aber es geht da schön langsam dem Ende entgegen. Und das ist schon toll“, so Intendant Alfons Haider. Er plant aber natürlich schon jetzt die nächste Saison. Und zwar wird im Sommer 2026 „Ein Käfig voller Narren“ auf der Seebühne gegeben. Und diesmal wird Haider sogar wieder selbst auftreten – und zwar wird er die Rolle der Zaza übernehmen.

„Eine Traumrolle“, wie er sagt und ihm bestens vertraut, denn schon in den Spielzeiten 2008 und 2009 in Stockerau hat er sich ins Kleid und in die Stöckelschuhe geschmissen. Und wenn man Haider jetzt so in seiner Robe sieht, wird man sofort an die große Schauspieldiva Marlene Dietrich erinnert.

© APA/AFP/ANP/LILI EIJSTEN Marlene Dietrich

„Reiner Zufall, wir haben keine Sekunde an sie gedacht. Ich habe tiefste Hochachtung vor dieser Frau und ich würde da nie eine Dietrich-Kopie draus machen“, so Haider. „Als Mann so etwas zu spielen ist verdammt schwer. Ich habe privat in meinem ganzen Leben nie Fummel angehabt, das ist nicht meins. Ich bin zwar schwul, aber ich bin ein Mann und ich habe keine weiblichen Tendenzen“, so Haider schmunzelnd.

© Wasserbauer Gerhard Alfons Haider

Schon in Stockerau hat er seinen damaligen Choreografen in den Wahnsinn getrieben, weil er einen viel zu männlichen Gang hatte. „Hoffentlich werde ich diesmal ein bisschen mehr ladylike sein“, lacht er. vor allem das Gehen auf High Heels wird zur Herausforderung. „Seit ich diese Rolle gespielt habe, habe ich noch größeren Respekt vor Frauen. Jetzt weiß ich, was es heißt, eine perfekte Frau zu sein.“ Und eigentlich hat er immer damit kokettiert gemeinsam mit Rainhard Fendrich (als George) das zu spielen. „Ich hab ihn auch oft gefragt, aber er hat immer gesagt, ich bin so faul, ich will nicht. Lieber Rainhard, es tut mir leid, jetzt habe ich einen Jüngeren, Fescheren.“

© Gerhard Wasserbauer Mark Seibert und Alfons Haider spielen „Ein Käfig voller Narren“.