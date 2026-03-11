TV-Koch Alexander Kumptner zeigt Sixpack auf "Men"s Health"-Cover
TV-Koch Alexander Kumptner beweist: Kulinarische Genüsse und ein durchtrainierter Körper schließen einander nicht aus.
Auf dem aktuellen Cover des Magazins Men"s Health (erscheint morgen, Donnerstag, 12. März) präsentiert Kumptner seinen Sixpack und verrät auch, wie er es dorthin geschafft hat.
Schon 2020 hat er im Interview mit Fitbook verraten, dass der Sport erst nach und nach in sein Leben gekommen ist. "In der Spitzengastronomie arbeitest du von früh bis spät in die Nacht. Ehrlich gesagt, ich habe mich richtig elendig gefühlt. Ich bin zur Arbeit gegangen und es war dunkel und auf dem Heimweg auch schon wieder. Da musste ich dann einfach etwas dagegen tun."
Und so führte der Weg den mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Koch ins Fitnesscenter.
Kommentare