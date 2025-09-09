Albertina-Fundraising-Dinner ist Premiere für neuen Direktor

Austropromis

Jeff Koons, Ralph Gleis und Leiko Ikemura
Seit Anfang 2025 ist Ralph Gleis Albertina-Chef. Am Dienstagabend lud er zu seinem ersten Fundraising Dinner.
Von Stefanie Weichselbaum
09.09.25, 20:20
Einige warme Sonnenstrahlen konnte man noch auf der Bastei der Albertina beim Fundraising Dinner am Dienstagabend erhaschen. Seit Anfang 2025 ist Ralph Gleis der neue Generaldirektor und lud somit zum ersten Mal zu diesem hochkarätigen Event.

"Ihr Kommen – und Ihr Engagement – bedeuten mir besonders heute sehr viel. Es ist mein erstes Fundraising Dinner als Direktor der Albertina. Sie, unsere Förderinnen und Förderer, ermöglichen, dass wir Werke von bleibendem Wert erwerben und international Maßstäbe setzen können", sagte er in seiner Begrüßungsansprache.

Die Gäste:

Marcus Sieberer und Birgit Lauda

Marcus Sieberer und Birgit Lauda

Elisabeth Gürtler und Alexandra Winkler

Elisabeth Gürtler und Alexandra Winkler

Fundraising Dinner Albertina

Verkehrsminister Peter Hanke mit Ehefrau Sabine

Fundraising Dinner Albertina

Ex-Kanzler Alexander Schallenberg und Unternehmer Hans Peter Haselsteiner

Rotraut und Christian

Rotraut und Christian

Helene von Damm und Agnes Husslein

Helene von Damm und Agnes Husslein

Evi und Georg Gürtler

Evi und Georg Gürtler

Und dieses war ein voller Erfolg, denn 360.000 Euro konnten erzielt werden. Damit wird das Werk "Tokaido" der japanisch-schweizerischen Künstlerin Leiko Ikemura erworben.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, denn aufgetischt wurden ein Medley vom Wildlachs, Garnele und Thunfisch, Wagyu Beef und Barbarieente mit geflämmten Süßkartoffeln und Speckkrautsalat, sowie „Albertina Chocolate Bar mit Erdbeere, Mango und Matcha Parfait.

Unter den Gästen waren die Künstler Jeff Koons und Leiko Ikemura, Unternehmer Hans Peter Haselsteiner, Birgit Lauda, sowie Ex-Kanzler Alexander Schallenberg.

