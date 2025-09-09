Albertina-Fundraising-Dinner ist Premiere für neuen Direktor

Einige warme Sonnenstrahlen konnte man noch auf der Bastei der Albertina beim Fundraising Dinner am Dienstagabend erhaschen. Seit Anfang 2025 ist Ralph Gleis der neue Generaldirektor und lud somit zum ersten Mal zu diesem hochkarätigen Event.

"Ihr Kommen – und Ihr Engagement – bedeuten mir besonders heute sehr viel. Es ist mein erstes Fundraising Dinner als Direktor der Albertina. Sie, unsere Förderinnen und Förderer, ermöglichen, dass wir Werke von bleibendem Wert erwerben und international Maßstäbe setzen können", sagte er in seiner Begrüßungsansprache.

Und dieses war ein voller Erfolg, denn 360.000 Euro konnten erzielt werden. Damit wird das Werk "Tokaido" der japanisch-schweizerischen Künstlerin Leiko Ikemura erworben.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, denn aufgetischt wurden ein Medley vom Wildlachs, Garnele und Thunfisch, Wagyu Beef und Barbarieente mit geflämmten Süßkartoffeln und Speckkrautsalat, sowie „Albertina Chocolate Bar mit Erdbeere, Mango und Matcha Parfait.