Adriana Zartl sprang kurzfristig für verletzte Verena Scheitz ein

Die Neue Bühne Wien feierte jetzt im CasaNova Vienna die Premiere der Komödie "Kalter weißer Mann". Und eigentlich hätte da auch die ehemalige ORF-Moderatorin Verena Scheitz mitspielen sollen. Doch sie hat sich den Fuß gebrochen.

Und das, obwohl sie zeitgleich mitten in den Vorbereitungen für ihr eigenes neues Soloprogramm steckt, das am 18. Februar 2026 im Vindobona Premiere feiert.

Ein Ersatz musste her - und das ziemlich kurzfristig. In nur drei Tagen hat dann die Rolle Schauspielerin Adriana Zartl einstudiert.

"Das war eine Herausforderung. Es ist fast unmöglich, in nur drei Proben alles auswendig zu können, aber ich habe mich wacker geschlagen! Es ist einfach ein großartiges Stück mit tollen Kollegen! Jetzt hab ich endlich Zeit für mein Solo-Programm!", so Zartl zum KURIER.

Das Stück "Kalter weißer Mann" stammt aus der Feder von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, die bereits mit der Komödie "Extrawurst", derzeit als Verfilmung mit Hape Kerkeling in den Kinos zu sehen, für viel Aufsehen sorgten.

Unter den Premierengästen: Toni Faber, Susanna Hirschler, Andy Lee Lang, Felix Kurmayer, Barbara Kaudelka mit Markus Tavakoli, Tamara Trojani und Konstantin Schenk, Natascha Shalaby, Theater-Direktor Stefan Mras sowie Oberst Johann Golob sowie Edith Leyrer.