6. Wiener HipHop Ball begeistert internationales Publikum

Mehr als 1.000 Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Medien und der internationalen Urban-Scene versammelten sich jetzt beim 6. Wiener HipHop Ball im Palais Niederösterreich. Der Ball stand unter der Schirmherrschaft von NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

"Der Wiener HipHop Ball zeigt, dass urbane Kultur und österreichische Tradition gemeinsam Zukunft schreiben können", so Organisatorin Sajeh Tavassoli.

Es wurden auch Themen wie Diversität, Inklusion, kulturelle Teilhabe und gesellschaftliche Verantwortung hervorgehoben.

Über 60 Künstlerinnen und Künstler aus der nationalen und internationalen Szene wirkten mit.

Und es gibt ein großes Ziel: 2028 wünscht man sich, dass der Wiener HipHop Ball im Wiener Rathaus stattfindet.

Aber davor richtet sich der Blick erneut nach Deutschland. Am 14. November 2026 wird im Roten Rathaus in Berlin der 2. HipHop Ball nach Wiener Art gefeiert.