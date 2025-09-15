400 Fans wanderten mit den "Bergretter"-Stars in Ramsau am Dachstein

Am vergangenen Wochenende schlugen die Herzen einiger Fans der Serie "Die Bergretter" höher. Denn in Ramsau Dachstein fand bereits zum 13. Mal die "Original Bergretter Fanwanderung" statt.

Auch heuer waren wieder 400 Fans dabei. Neben diversen Wanderungen erkundeten sie auch die Originaldrehorte und da durften natürlich auch die Stars der Serie wie Luise Bähr , Sebastian Ströbel und Robert Lohr nicht fehlen.

"Wir sind außerordentlich dankbar, dass eine TV-Serie mit einer derart hohen Einschaltquote in unserer Region produziert wird. Die beeindruckenden Aufnahmen erreichen ein Millionenpublikum vor den Fernsehgeräten in Deutschland, Österreich und zahlreichen weiteren Ländern", so der Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein Matthias Schattleitner.

Mittlerweile wurden bereits 130 Folgen ausgestrahlt und die Dreharbeiten für die 18. Staffel stehen bevor.