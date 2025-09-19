Austin Butler kauft Brad Pitts 5,2-Millionen-Villa: Einblicke in das Luxus-Haus
2023 wurde berichtet, dass Hollywoodstar Brad Pitt sein Haus in Los Angeles verkauft habe. 39 Millionen US-Dollar soll der Leinwandstar damals für seine geräumige Villa kassiert haben - womit Pitt einen großen Gewinn gemacht hat. Das 622 Quadratmeter große Anwesen hatte er Berichten zufolge ursprünglich für "nur" 1,7 Millionen Dollar US-Schauspielerin Cassandra Peterson abgekauft. Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehören ein Skatepark, ein Kino und ein riesiger Koi-Teich.
Austin Butler neuer Besitzer von Brad Pitts Villa in Los Feliz
Nun hat Pitt ein weiteres seiner Häuser verkauft. Berichten zufolge soll ihm Schauspieler Austin Butler ein Anwesen in Los Angeles abgekauft haben - nur wenige Monate, nachdem das Anwesen von Einbrechern heimgesucht wurde. Laut TMZ erwarb der "Elvis"-Star das historische Haus in Los Feliz für 5,2 Millionen Dollar. Der Kauf soll am vergangenen Freitag abgeschlossen worden sein.
Brad Pitt war erst im April 2023 aus seinem ehemaligen - wesentlich teureren Haus - in derselben Gegend ausgezogen, nachdem er das kleinere Haus gekauft hatte, das zuvor Aileen Getty gehörte. Gekauft hatte es Pitt angeblich für fünfeinhalb Millionen US-Dollar. Das "Stahlhaus" genannte Anwesen ist L-förmig und verfügt "nur" über drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer.
Es kann sich dennoch sehen lassen. Und es mangelt auch nicht an Luxus: Die Immobilie verfügt über eine Wohnfläche von etwas über 185 Quadratmeter und wartet mit Annehmlichkeiten einer Sauna und einem Außenpool auf. Es ist von Palmen umgeben, wie Fotos, die dem Promiportal Page Six vorliegen, zeigen (zu sehen hier).
Kommentare