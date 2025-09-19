Austin Butler kauft Brad Pitts 5,2-Millionen-Villa: Einblicke in das Luxus-Haus

2023 wurde berichtet, dass Hollywoodstar Brad Pitt sein Haus in Los Angeles verkauft habe. 39 Millionen US-Dollar soll der Leinwandstar damals für seine geräumige Villa kassiert haben - womit Pitt einen großen Gewinn gemacht hat. Das 622 Quadratmeter große Anwesen hatte er Berichten zufolge ursprünglich für "nur" 1,7 Millionen Dollar US-Schauspielerin Cassandra Peterson abgekauft. Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehören ein Skatepark, ein Kino und ein riesiger Koi-Teich.

Austin Butler neuer Besitzer von Brad Pitts Villa in Los Feliz

Nun hat Pitt ein weiteres seiner Häuser verkauft. Berichten zufolge soll ihm Schauspieler Austin Butler ein Anwesen in Los Angeles abgekauft haben - nur wenige Monate, nachdem das Anwesen von Einbrechern heimgesucht wurde. Laut TMZ erwarb der "Elvis"-Star das historische Haus in Los Feliz für 5,2 Millionen Dollar. Der Kauf soll am vergangenen Freitag abgeschlossen worden sein.