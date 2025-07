Ausgeplaudert: Sarah Jessica Parkers Romanze mit Nicolas Cage

Seit 1997 ist Sarah Jessica Parker mit ihrem Kollegen Matthew Broderick verheiratet. Das Paar hat einen Sohn und zwei gemeinsame Töchter.

In der Vergangenheit war der "Sex and the City"-Star unter anderem auch mit John F. Kennedy Jr. zusammen. Zuvor waren sie und Robert Downey Jr. sieben Jahre lang mit ein Paar. Jetzt bestätigte Parker auch erstmals Gerüchte um eine flüchtige Romanze mit Schauspieler Nicolas Cage - den sie nach ihrer Trennung von Downey Jr. kennenlernte.

Parker bestätigt Beziehung mit Nicolas Cage

In der Sendung "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen verriet sie, dass sie und ihr ehemaliger Co-Star, den sie bei den Dreharbeiten von "Honeymoon in Vegas" (1992) kennengelernt hatte, während ihrer Zusammenarbeit an dem Film eine kurze Romanze hatten, bevor sie 1991 ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte.