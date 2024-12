Aus Ex-Partnern werden Duett-Partner: Fischers neues Lied mit Silbereisen

Aus Ex-Partnern werden Duett-Partner: Schlagerstar Helene Fischer (40) hat eine gemeinsame Single mit Moderator Florian Silbereisen (43) veröffentlicht. Die beiden Showgrößen - einst liiert - singen zusammen "Schau mal herein", eine deutsche Version des Hits "Stumblin' In" von Chris Norman und Suzi Quatro. Fischer und Silbereisen hatten das Duett bereits zusammen in der "Helene Fischer Show" präsentiert.