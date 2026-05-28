Aurélie und Ibo sind Germany's Next Topmodel 2026

Anna (22) Aurélie (21), Daphne (25), Godfrey (34), Ibo (21) und Tony (31) schafften heuer den Einzug in die letzte Sendung der diesjährigen Staffel von Heidi Klum s Model-Show. Zwei von ihnen dürfen sich seit heute Abend "Germany's Next Topmodel" nennen: Aurélie und Ibo .

Zweite Standbeine

Finalist Godfrey kann sich grundsätzlich eine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp vorstellen. "Natürlich ist das eine Option für mich", sagte er bei einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor dem Finale der ProSieben-Show. Zunächst wolle er versuchen, als Model Fuß zu fassen.

Sollte das nicht klappen oder parallel ein passendes TV-Angebot kommen, könne er sich auch andere Formate vorstellen. Bereits jetzt habe er zwei Anfragen erhalten - darunter für ein Datingformat und eine "abenteuerlichere" Show. Datingformate kämen für ihn aber nicht mehr infrage. "Aber so in die andere Richtung, Richtung Abenteuer beziehungsweise Challenges durchstehen, das ist schon etwas, was ich mir vorstellen kann", sagte Godfrey.

Gewinner Ibo sieht sich neben dem Modeln dagegen eher auf dem Tanzparkett. Über das Dschungelcamp habe er bislang "noch nicht gedacht", sagte er vor der letzen Show. Reizen würde ihn aber eine Teilnahme an "Let's Dance". Das Dschungelcamp traue er stattdessen Godfrey zu: "Da würde ich mir aber wünschen, dass Godfrey hingeht und das gewinnt."