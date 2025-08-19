Aubrey Plaza über Verlust von Ehemann Jeff: "Ein täglicher Kampf"

Die Schauspielerin Aubrey Plaza hat über den Verlust ihres Ehemanns Jeff Baena gesprochen. Im "Good Hang"-Podcast ihrer Kollegin Amy Poehler wurde sie gefragt, wie sie aktuell zurechtkommt. "Im Namen aller Menschen, die das Gefühl haben, dich zu kennen, und im Namen der Menschen, die dich tatsächlich kennen: Wie geht es dir heute?", so Poehler. Plaza entgegnete: "In diesem ganz und gar gegenwärtigen Moment bin ich glücklich, bei dir zu sein." Sie "funktioniere", beschreibt die Schauspielerin ihre generelle Verfassung. "Ich bin wirklich dankbar, dass ich mich in dieser Welt bewegen kann. Ich glaube, mir geht es gut, aber es ist natürlich ein täglicher Kampf", so Plaza weiter.

Im Mai hatte sich Plaza erstmals seit dem Tod ihres Mannes auf dem roten Teppich gezeigt. Die 41-Jährige ist Teil der Komödie "Honey Don't" von Ethan Coen, die bei den Filmfestspielen Cannes Premiere feierte.

US-Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena starb im Jänner dieses Jahres. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf die Gerichtsmedizin, der Schauspieler habe sich das Leben genommen. Plaza ("Parks and Recreation", "The White Lotus") und Baena hatten 2021 nach zehnjähriger Beziehung geheiratet. Plaza hatte Anfang Jänner in einem Statement von einer "unvorstellbaren Tragödie" gesprochen.