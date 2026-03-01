Stars

Was war da los? Attacke auf Sänger Sombr bei den "Brit Awards"

Der US-Sänger wurde während seines Auftritts von einem Mann von der Bühne gestoßen.
01.03.2026, 14:17

Manchester stand jetzt ganz im Zeichen der Musik, denn dort wurden die begehrten Brit-Awards vergeben. Und die Abräumerin des Abends war eindeutig Sängerin Olivia Dean, die gleich vier der Trophäen mit nach Hause nehmen durfte.

Eine Frau mit lockigen Haaren umarmt eine Person und hält lächelnd eine goldene Trophäe in der Hand.

Sängerin Olivia Dean räumte gleich vier Awards ab

Und zwar in den Kategorien „Artist of the Year“, „British Album of the Year“, „Best Pop Act“ und „Song of the Year“ (für „Rein Me In“ mit Sam Fender). „Vielen Dank, dass ihr an mich geglaubt habt, auch in Momenten, in denen ich selbst nicht so recht an mich geglaubt habe“, sagte sie gerührt.

Extrem gerührt waren auch Sharon und ihre Tochter Kelly Osbourne, die in Vertretung des kürzlich verstorbenen Ozzy Osbourne seinen „Lifetime Achievement Award“ entgegennahmen. Es werde „niemals wieder einen Ozzy Osbourne geben“, rief Sharon ins Publikum.

Zwei elegant gekleidete Frauen stehen lachend auf einer Bühne neben einer goldenen Trophäe.

Kelly & Sharon Osbourne nahmen Preis für Ozzy an

Das war auch hin und weg vom Bühnencomeback von Harry Styles, der nach dreijähriger Abstinenz wieder so richtig ablieferte. 

Mehrere Menschen stehen dicht beieinander und heben synchron die Hände, eine Person im Hemd sticht hervor.

Nach drei Jahren Bühnenabstinenz gab  Popstar Harry Styles sein Comeback

Eher komisch war hingegen die Aktion von US-Sänger Sombr, der vermeintlich von einem Mann auf der Bühne attackiert wurde. Während er seine Single „Undressed“ performte, stürmte ein Mann auf die Bühne und griff ihn an. Schnell eilte ein Sicherheitsmann auf die Bühne, um Sombr zu helfen.

Aber, alles nur Show. Ein Sprecher von Sombr bestätigt später gegenüber Variety, dass die Szene nur inszeniert gewesen sei. Auffallend war auch, dass der Mann, der den Sänger "attackierte", ein Shirt mit der Aufschrift "Sombr ist ein Homewrecker" trug. So heißt auch seine neue Single. 

