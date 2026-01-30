Ariana Grande mit sechs Fingern in der "Vogue" - Sängerin verspottet Photoshop-Fail
Dass bei Fotoshootings mit berühmten Persönlichkeiten oftmals mit Photoshop nachgeholfen wird, ist kein Geheimnis. Peinlich wird es, wenn an einem Star-Foto so viel nachretuschiert wird, dass das Ergebnis deutliche Photoshop-Fehler aufweist. Und noch peinlicher ist es, wenn ein solches Malheur einer renommierten Mode-Zeitschrift wie der Vogue passiert - wie es nun bei Ariana Grande der Fall ist. Ihr wurde bei einem Shooting ein sechster Finger hinzugezaubert.
Ariana Grande mit sechs Fingern in der "Vogue"
Der Fan-Instagram-Account @ourpinkwitchh teilte einen Schnappschuss der "Wicked"-Sängerin aus der japanischen Vogue. Darauf trägt die Musikerin einen cremefarbenen Minirock, ein Top von Dior mit Blumenmuster und transparente Handschuhe.
Sie steht an eine Wand gelehnt da und hebt ihre linke Hand – die in einer Nahaufnahme die Kontur eines sechsten Fingers erkennen lässt.
"Wer ist dafür verantwortlich, dass Ariana sechs Finger hat?", will der Betreiber des Fan-Accounts wissen.
Im Kommmentarbereich wird über den sechsten Finger diskutiert. "Es ist mir nicht einmal aufgefallen", schreibt jemand. "Ich bin verwirrt, wie konnte das passieren?", ist an anderer Stelle zu lesen.
Womit die User wohl nicht gerechnet haben: Ariana Grande höchstpersönlich reagierte ebenfalls auf das Retusche-Desaster. "Heilige Scheiße!", schrieb die Sängerin unter das Vogue-Foto. Dann fügte sie eine weitere humorvolle Bemerkung hinzu. "Oh mein Gott, wie aufregend! Ich habe ja schon immer gesagt, dass ich zusätzliche Gliedmaßen brauche, damit ich ein Album aufnehmen kann! Ich bin so dankbar dafür!", scherzte Grande auf Kosten der japanischen Vogue, die sich zu dem Photoshop-Fail bisher noch nicht geäußert hat.
Kommentare