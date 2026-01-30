Ariana Grande mit sechs Fingern in der "Vogue" - Sängerin verspottet Photoshop-Fail

Der Fan-Instagram-Account @ourpinkwitchh teilte einen Schnappschuss der "Wicked"-Sängerin aus der japanischen Vogue. Darauf trägt die Musikerin einen cremefarbenen Minirock, ein Top von Dior mit Blumenmuster und transparente Handschuhe.

Sie steht an eine Wand gelehnt da und hebt ihre linke Hand – die in einer Nahaufnahme die Kontur eines sechsten Fingers erkennen lässt.

"Wer ist dafür verantwortlich, dass Ariana sechs Finger hat?", will der Betreiber des Fan-Accounts wissen.