Arbeiter bei Aufbau von Nino de Angelo-Konzert verunglückt

Beim Aufbau für das Konzert von Nino de Angelo in der deutschen Stadt Leipzig ist ein 53-Jähriger tödlich verunglückt.

Der Künstler, die Band und der Veranstalter zeigten sich tief betroffen. Unter dem Eindruck des tragischen Unfalls wurde das Konzert, das am Donnerstagabend in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena stattfinden sollte, abgesagt und auf den 9. Dezember verschoben. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen", hieß es in einem Statement des Veranstalters.