Antonio Banderas: "Ich ruiniere mich auf eine höchst romantische Weise"

Für den spanischen Schauspieler und Regisseur Antonio Banderas ("Die Maske des Zorro") hat Glück nicht unbedingt mit Geld zu tun. "Ich weiß, wie es ist, arm zu sein", sagte der 61-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag-Ausgaben). "Erst als ich Anfang 30 nach Amerika ging, begann ich richtig Geld zu verdienen. Aber war ich deshalb glücklicher als früher, als ich kaum die Miete bezahlen konnte? Nein."

Antonio Banderas: Das Herz am rechten Fleck

Er hänge nicht an Dingen, sondern "an Menschen. Und an meinem Beruf. Das habe ich auch nochmal in aller Deutlichkeit begriffen, als ich vor fünf Jahren einen Herzinfarkt hatte." Geld sei für ihn aber doch wichtig, wenn es um sein Theater in der Heimatstadt Malaga gehe.

"Das kostet Unsummen. Aber ich gebe hier jungen Schauspielern eine Plattform." Dies bereite ihm "ein riesiges Vergnügen. Ich ruiniere mich zwar dabei, aber das auf eine höchst romantische Weise. Doch damit ich nicht ganz bankrott drehe, drehe ich einfach einen Haufen Filme."