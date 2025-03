Sängerin Angie Stone bei Verkehrsunfall gestorben

Am 1. März 2025 soll es in Montgomery im Bundesstaat Alabama zu einem tragischen Unfall gekommen sein, wie Variety berichtet. Angie Stone befand sich gemeinsam mit ihren Bandmitgliedern und Backgroundtänzern auf dem Rückweg von einer Show, als sich ihr Fahrzeug plötzlich überschlug. Stone war die einzige Person, die bei dem Verkehrsunfall ums Leben kam. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar.

Angie Stone war im Laufe ihrer Karriere drei Mal für einen Grammy nominiert. Sie veröffentlichte insgesamt zehn Soloalben und wurde insbesondere durch ihren Hit "Wish I Didn't Miss You" aus dem Jahr 2001 bekannt. 2021 wurde sie mit dem "Soul Music Icon Award" ausgezeichnet, was ihren Einfluss auf die Musikbranche unterstreicht.