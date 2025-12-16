Model Angelina Kirsch heiratet auf Sylt: Winterhochzeit und Traum-Flitterwochen
Model und Fernsehmoderatorin Angelina Kirsch hat sich getraut. Die 37-Jährige hatte sich vor fast einem Jahr - am 23. Dezember 2024 - mit ihrem Partner Daniel verlobt, mit dem sie seit insgesamt sieben Jahren liiert ist. Nun berichtet die Bunte, das Paar habe im Rahmen einer Winterhochzeit auf Sylt geheiratet.
Angelina Kirsch: Hochzeits-Zeremonie auf Sylt
Demnach habe die Zeremonie in der historischen Kirche St. Severin auf der nordfriesischen Insel stattgefunden.
"Treue und Vertrauen sind für uns Grundpfeiler. Für mich gibt es nur ihn", erzählte Kirsch nach der Feier der Bunte, während der Bräutigam schwärmte: "Der Gedanke, mein Leben einem einzigen Menschen anzuvertrauen, fühlte sich mit ihr richtig an."
Flitterwochen in der Sonne
Nach der Hochzeit werde das frischangetraute Paar Weihnachten zu Hause in Neumünster feiern. Die Flitterwochen verbringen Kirsch und ihr Mann anschließend auf den Malediven.
Kennengelernt haben sich Kirsch und ihr Partner durch eine Freundin, wie das Curvy-Model vor einigen Monaten der Bunte erzählte. Diese wollte sie verkuppeln, doch es habe beim ersten Treffen zunächst nicht gefunkt.
Daniel habe jedoch "nicht lockergelassen und sich regelmäßig bei mir gemeldet". Die beiden seien vorübergehend mit anderen Personen zusammen gewesen, bevor sie sich 2018 wieder trafen und da - "hat der Blitz dann doch eingeschlagen."
