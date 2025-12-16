Model Angelina Kirsch heiratet auf Sylt: Winterhochzeit und Traum-Flitterwochen

Model und Fernsehmoderatorin Angelina Kirsch hat sich getraut. Die 37-Jährige hatte sich vor fast einem Jahr - am 23. Dezember 2024 - mit ihrem Partner Daniel verlobt, mit dem sie seit insgesamt sieben Jahren liiert ist. Nun berichtet die Bunte, das Paar habe im Rahmen einer Winterhochzeit auf Sylt geheiratet.

Angelina Kirsch: Hochzeits-Zeremonie auf Sylt

Demnach habe die Zeremonie in der historischen Kirche St. Severin auf der nordfriesischen Insel stattgefunden.

"Treue und Vertrauen sind für uns Grundpfeiler. Für mich gibt es nur ihn", erzählte Kirsch nach der Feier der Bunte, während der Bräutigam schwärmte: "Der Gedanke, mein Leben einem einzigen Menschen anzuvertrauen, fühlte sich mit ihr richtig an."