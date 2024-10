Angelina Jolie und ihr Rapper-Freund machen Beziehung offiziell

Rapper Akala besuchte von Jolie veranstaltetes Event

Am Wochenende war der 40-Jährige auf einer New Yorker Party zu sehen, die von Jolie für ihrer Kunst-und-Kultur-Oraganisation "Atelier Jolie" veranstaltet wurde. Akala ist auf einem Foto bei der Veranstaltung gerade noch deutlich zu erkennen (Anm. das zwölfte Bild in der Fotoreihe). Bilder von der Oscar-prämierten Schauspielerin erschienen in derselben Fotogalerie.

Bei "Atelier Jolie" handelt es sich laut offiziellem Instagram-Account um ein "kreatives Kollektiv zur Selbstdarstellung, gegründet von Angelina Jolie."

"Ich baue einen Ort für kreative Menschen auf, an dem sie mit einer kompetenten und vielfältigen Familie erfahrener Schneider, Schnittmacher und Kunsthandwerker aus der ganzen Welt zusammenarbeiten können. Ein Ort zum Spaß haben. So können Sie Ihre eigenen Designs frei gestalten. Sich selbst entdecken", erklärt die Schauspielerin auf der offiziellen Webseite.